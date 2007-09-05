Раїсі Богатирьовій зробили мініоперацію
15:43, 05 вересня 2007Країна
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Стан здоров`я задовільний
Відсутність координатора парламентської більшості Раїси БОГАТИРЬОВОЇ cьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради пов’язане з операцією, яку їй зробили сьогодні.
Про це УНІАН повідомили в Партії регіонів.
Зокрема, у Р.БОГАТИРЬОВОЇ сталося запалення ясен, після чого їй зробили мініоперацію. Операція пройшла в одній з приватних стоматологічних клінік. На даний момент стан Р.БОГАТИРЬОВОЇ задовільний.
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