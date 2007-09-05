Раїсі Богатирьовій зробили мініоперацію

Відсутність координатора парламентської більшості Раїси БОГАТИРЬОВОЇ cьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради пов’язане з операцією, яку їй зробили сьогодні.

Про це УНІАН повідомили в Партії регіонів.

Зокрема, у Р.БОГАТИРЬОВОЇ сталося запалення ясен, після чого їй зробили мініоперацію. Операція пройшла в одній з приватних стоматологічних клінік. На даний момент стан Р.БОГАТИРЬОВОЇ задовільний.