У крижаному полоні під Керчю застрягла зграя дельфінів

За різними даними, від 15 до 30 дельфінів застрягли у крижаному полоні у районі Керчі. Ссавці можуть загинути.

Про подію повідомили керченські ЗМІ.

За їх даними, дельфінів-азовок затиснуто між берегом і кригою у вузькій ополонці. Їх знайшли сьогодні. Якщо вітер змінить напрям і вижене кригу з Казантипської затоки, то тварини попливуть самі, якщо ж їх притисне до берега, можливо, доведеться вивозити дельфінів на машинах, оскільки прорубати їм дорогу складно - це десь 5-6 кілометрів до чистої води, пише портал "Керч - моє місто".

У кримському управлінні МНС повідомили кореспонденту УНІАН, що знають про ситуацію, але від коментарів поки утрималися.