В Україні за три місяці від грипу та ГРВІ померли майже 1300 українців

З листопада 2011 року по січень 2012 в Україні від грипу та ГРВІ померли 1296 українців. У минулому році показник смертності був набагато нижчим.

В Україні від гострих респіраторних інфекцій та грипу у період з листопада 2011 року по січень 2012-го померли 1296 українців. Про це йдеться у повідомленні державної служби статистики.

Від гострих респіраторних інфекцій верхніх дихальних шляхів за листопад-грудень 2011 року померли 13 осіб (за аналогічний період минулого епідемічного сезону — 14). За цей же час 1275 людей померли від грипу і пневмонії (за аналогічний період минулого епідсезону — 1247) і 8 — від інших інфекцій нижніх дихальних шляхів (за аналогічний період минулого епідсезону — 3).

Окрім того, за листопад 2010/березень 2011 кількість померлих від ГРВІ в Україні склала 19 осіб, від грипу і пневмонії — 3054 осіб і від інших ГРІ нижніх дихальних шляхів — 8 осіб.

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