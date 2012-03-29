Жертва резонансного злочину Оксана Макар померла
10:03, 29 березня 2012Країна
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Лікарі боролися до останнього
Жертва резонансного злочину у Миколаєві Оксана Макар померла у Донецькому опіковому центрі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата від Партії регіонів, голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я Тетяни Бахтєєвої.
Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.Макар і згвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, спробували спалити.
Потерпілу з опіками 55% тіла було госпіталізовано в центр термічної травматології у вкрай тяжкому стані.
16 березня О.Макар переправили в Донецький опіковий центр.
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