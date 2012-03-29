Оксана Макар померла через сильну кровотечу

Жертва миколаївських садистів Оксана Макар, за порятунком якої спостерігала вся країна, померла сьогодні вранці. Цю інформацію "Сегодня" підтвердив керівник Донецького опікового центру ім. Гусака Еміль Фісталь.

За словами лікаря, організм дівчини був виснажений, і в неї почалася сильна кровотеча з легень.

"У неї почалася сильна кровотеча з легень, потім зупинилося серце. На жаль, проведені реанімаційні заходи не були результативними. Ми зробили все, що змогли", - сказав Еміль Фісталь.

Нагадаємо, в Миколаєві троє молодих хлопців згвалтували і намагалися спалити живцем 19-річну Оксану Макар. За її життя в Донецьку боролися кращі фахівці.