Травми Оксани Макар були із самого спочатку не сумісні з життям

Травми Оксани Макар, яка постраждала внаслідок резонансного злочину в Миколаєві і сьогодні померла в Донецькому опіковому центрі, були із самого спочатку і теоретично, і практично не сумісні з життям.

Про це повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН завідувач Донецьким опіковим центром Інституту невідкладної і відновної хірургії імені Гусака професор Еміль Фісталь.

«Оксана Макар померла сьогодні вранці о 7.30. У неї розпочалася легенева кровотеча, але ми її зупинили. А потім настала зупинка серцевої діяльності, тричі ми робили їй масаж серця, але серце запустити не вдалося, адже дуже серйозні вже настали зміни в організмі, постраждали всі органи, всі найважливіші», - сказав професор. При цьому він додав, що медицина робила все можливе, щоб зберегти життя О.Макар, але її травми із самого початку були смертельними.

«Взагалі я скажу те, що не вперше казав, – травми, що в неї були, вони теоретично і практично були не сумісні з життям. І те, що вона прожила ці три тижні – це, звичайно, завдяки тому, що було інтенсивне лікування, найсучасніше, і у нас для цього було досить всього, щоб її лікувати».

«Її організм із самого початку... Ви уявляєте, її спочатку задушили, і в неї була асфіксія, вже думали, що вона померла. А це задушення веде до інтоксії мозку. Після цього її підпалили, і вона лежачи 10 годин на морозі, тліла і дихала продуктами горіння. І все це разом, звісно, спричинило такі тяжкі травми, не сумісні з життям... На жаль, так усе сталося», - пояснив Е.Фісталь.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 18-річну О.Макар і згвалтували, після чого з метою приховати сліди злочину спробували її спалити.

Постраждала з опіками 55% тіла була госпіталізована в центр термічної травматології в дуже тяжкому стані.

16 березня О.Макар переправили в Донецький опіковий центр.

Сьогодні, 29 березня, дівчина померла.