Сьогодні в “Лабораторії “Зроби себе сам” в агентстві УНІАН під керівництвом письменника, автора методу саморозвитку особистості "Геній-терапія" Валентина Бадрака відбудеться семінар на тему: «Як побудувати гармонійні стосунки в парі?».

Програма семінару розроблена автором на основі книги «Стратегії щасливих пар», також застосовується розроблена автором методика геній-терапії.

В.Бадрак розповість про принципи побудови родинного щастя. Навчить, як сформувати успішну (скоректувати існуючу) стратегію стосунків з протилежною статтю, орієнтовану на створення сім`ї. Розповість, як зрозуміти й оцінити закладені батьками комплекси, а також навчить уникати помилок при моделюванні сім`ї.

Докладніше про подію можна прочитати за лінком: http://seminars.unian.net/ukr/detail/322.

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net.

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії, повідомте про це на адресу: sam@unian.net для включення у розсилку.