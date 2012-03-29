Янукович висловив співчуття у зв’язку зі смертю Оксани Макар

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття рідним та близьким Оксани Макар.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Щиро співчуваю рідним та близьким дівчини, яка передчасно пішла з життя в результаті скоєного проти неї жорстокого злочину», — зауважив В.Янукович.

Президент України висловив упевненість, що злочинці, які вчинили проти дівчини такі нелюдські дії, невідворотно понесуть справедливе покарання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні жертва резонансного злочину в Миколаєві О.Макар померла в Донецькому опіковому центрі.

10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.Макар і згвалтували, після чого з метою приховати сліди злочину спробували її спалити.

Постраждалу з опіками 55% тіла було госпіталізовано до центру термічної травматології у вкрай важкому стані.

16 березня О.Макар переправили до Донецького опікового центру.