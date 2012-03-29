Янукович висловив співчуття у зв’язку зі смертю Оксани Макар
Впевнений, що злочинців покарають
Президент України Віктор Янукович висловив співчуття рідним та близьким Оксани Макар.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
«Щиро співчуваю рідним та близьким дівчини, яка передчасно пішла з життя в результаті скоєного проти неї жорстокого злочину», — зауважив В.Янукович.
Президент України висловив упевненість, що злочинці, які вчинили проти дівчини такі нелюдські дії, невідворотно понесуть справедливе покарання.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні жертва резонансного злочину в Миколаєві О.Макар померла в Донецькому опіковому центрі.
10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.Макар і згвалтували, після чого з метою приховати сліди злочину спробували її спалити.
Постраждалу з опіками 55% тіла було госпіталізовано до центру термічної травматології у вкрай важкому стані.
16 березня О.Макар переправили до Донецького опікового центру.