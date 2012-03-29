Комісія на чолі з Бахтєєвою відвідала центри діалізу в Черкаській області

Комісія медиків на чолі з народним депутатом, членом фракції Партії Регіонів, головою комітету з питань охорони здоров`я ВР Тетяною Бахтєєвою розбиралася в ситуації, що склалася в Черкаській області щодо надання гемодіалізної допомоги хворим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, до складу комісії увійшли народні депутати - члени профільного Комітету, Голова Центральної контрольної комісії Партії регіонів Микола Білоблоцький, директор Інституту нефрології НАМН України Микола Колесник.

У коментарі УНІАН Тетяна Бахтєєва зазначила, що приводом для перевірки послужили звернення до Комітету, а також публікації в ЗМІ про протестні акції хворих у Черкасах.

Члени комісії відвідали відділення гемодіалізу Черкаської обласної лікарні та приватний центр гемодіалізу «Фрезеніус» та зустрілися з хворими ознайомилися з якістю надання медичної допомоги. В ході спілкування пацієнти, як обласної лікарні, так і центру «Фрезеніус» повідомили, що задоволені рівнем надання медичної допомоги, персоналом та умовами перебування в лікувальних установах.

За результатами проведених зустрічей Т.Бахтєєва повідомила, що звинувачення на адресу місцевої влади, облуправління охорони здоров`я, обласної лікарні - необгрунтовані, оскільки в зазначених медичних установах встановлена ​​апаратура високого класу, тому й послуги - відповідні.

«Думаю, що так би поступила місцева влада в будь-якій цивілізованій країні. Адже гроші, які платять наші платники податків (тобто, пацієнти) мають витрачатися раціонально і ефективно. Для України це особливо важливо - наша країна до цих пір не може повністю подолати наслідки фінансово-економічної кризи, і ми не маємо права нераціонально використовувати бюджетні кошти », - сказала Т.Бахтєєва.

Вона зазначила, що в 2008 - 2009 році, коли область не могла самостійно забезпечити діалізом всіх хворих, рішення залучити до вирішення цієї проблеми приватного постачальника цієї медичної послуги було виправданим. «Однак хочу нагадати, що керівництво Черкаської області протягом 2010 - 2011 років зробило досить успішні кроки для зміцнення матеріальної бази відділення гемодіалізу Черкаської обласної лікарні», - сказала Т.Бахтєєва.

Зокрема, за словами народного депутата, в 2010 р. було повністю реконструйовано відділення гемодіалізу Черкаської обласної лікарні. «Це дозволило замість 10 існуючих раніше створити в цьому відділенні 16 діалізних місць, які при цілодобовій роботі в чотири зміни обслуговують до 128 хворих. Також на базі двох центральних районних лікарень - в Умані та в Звенигородці - відкриті філії цього відділення на 9 і на 6 діалізних місць відповідно. Перший з них за умови роботи в 2 зміни може обслуговувати до 36, а другий - до 20 пацієнтів на день », - зазначила народний депутат.

Таким чином, на думку Т.Бахтєєвої, сьогодні за рахунок сил та засобів Черкаської обласної лікарні, яка разом з двома філіями в районах може обслужити 184 діалізних пацієнта, а наявні в області потреби в діалізі можуть бути закриті повністю.

«У той же час, враховуючи бажання частини хворих отримувати медичну допомогу саме в центрі« Фрезеніус », я провела зустріч з губернатором області Тулубом та головою обласної ради Черних, в ході якої було прийнято рішення, що протягом кількох днів буде розроблено повноцінний договір про державно-приватне партнерство, який врегулює всі спірні питання, щодо якості послуг та ціноутворення. Будуть залучені юристи, економісти та медичні працівники з обох сторін і договір буде винесено для голосування на найближчій сесії обласної ради »- зазначила народний депутат.

Тетяна Бахтєєва додала, що в даному договорі необхідно буде врахувати методику розрахунку вартості однієї процедури гемодіалізу відповідно до чинного законодавства, а також порядок закупівлі цієї послуги. «Керівництву ТОВ" Фрезеніус Медікал Кер Україна" на розширеному засіданні рекомендовано прийняти відповідні заходи щодо зниження ціни за одну процедуру гемодіалізу до рівня передбачуваного бюджетного фінансування на 2012 рік. І як голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я гарантую, що жоден хворий Черкаській області не залишиться без діалізної допомоги, але для цього представники «Фрезеніус» повинні забезпечити прийнятну ціну за свої послуги », - підкреслила Т.Бахтеєва.

У Черкаській області 31 грудня 2011 року було зареєстровано 16002 хворих з хронічною нирковою недостатністю, з них в гемодіалізі потребують 152 хворих з V стадією хронічної хвороби нирок. За даними обласного управління охорони здоров`я, черги на отримання цього лікування серед пацієнтів області на сьогодні немає.