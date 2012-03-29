Завтра у МОЗ підсумують діяльність відомства у 2011 році
16:25, 29 березня 2012Країна
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Відбудетья розширена колегія
Завтра у Міністерстві охорони здоров`я України відбудеться розширене засідання Колегії МОЗ на тему: «Підсумки діяльності у 2011 році, завдання щодо реформування та перспективного розвитку галузі охорони здоров’я» (МОЗ України, вул. Грушевського, 7, 3 поверх, Зал Міжнародних делегацій).
Для журналістів потрібна акредитація.
Телефони: 253 02 25; 253 69 75 до 18-00 29 березня.
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