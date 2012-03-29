Фонд Ахметова забезпечить лікування Олександри Попової

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» повністю забезпечить лікування і реабілітацію Олександри Попової – ще однієї жертви насильства в Миколаєві.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив директор Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний.

За його словами, на позачерговій експертній нараді фонду Ахметова було ухвалено рішення про надання допомоги на тривале лікування О.Попової, яка перебуває на лікуванні з тяжкими травмами у відділення реанімації лікарні швидкої допомоги Миколаєва.

«Хочу запевнити, що фонд повністю бере на себе всі витрати, пов`язані з лікуванням і реабілітацією Саші. Ми забезпечимо лікування у Миколаївській лікарні, а також реабілітацію, якщо знадобиться, в інших медичних установах. Від завтрашнього дня гроші вже надійдуть у лікарню швидкої допомоги. Раніше фонд вже перерахував 21 тис. грн. на медикаменти для Олександри», - підкреслив А.Заболотний.

Він також додав, що допомога надається к рамках програми «Адресна допомога» фонду Ріната Ахметова. «Ми допомагаємо адресно, тим людям, які потрапили у скрутні життєві ситуації. У першу чергу допомога надається дітям для забезпечення дорогих і важких курсів лікування», - поінформував А.Заболотний.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві в одному з барів під час конфлікту О.Попову по-звірячому побив чоловік, після чого її з тяжким травмами було доставлено до Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Дотепер О.Попова перебуває к комі.

Підозрюваного у побитті О.Попової було затримано у день скоєння злочину, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У кримінальній справі триває слідство, хід якого перебуває на контролі прокуратури Миколаївської області.