Зростає кількість жертв тропічної лихоманки

Кількість жертв тропічної лихоманки Денге в Камбоджі з початку року зросла до 355 осіб, повідомило в середу національне інформагентство АКП з посиланням на дані Мінохоронздоров`я країни.

Згідно з даними міністерства Камбоджі, в країні зареєстровано понад 34 тисячі випадків захворювання, зокрема дітей до 12 років.

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров`я вирішила виділити Камбоджі 50 тисяч доларів на боротьбу з епідемією. Ці засоби, за словами представника ВООЗ, переведуть в місцеві лікарні для покупки медикаментів.

Найбільше число захворювань зафіксоване в провінціях Компонгчам, Компонгтхом, Компонгспе, Прейвенг і Такео. У 2006 році в Камбоджі від лихоманки Денге постраждали близько 16 тисяч чоловік, зокрема 158 людей померли.

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