Реформи в українській медицині мають бути людяними

Реформи у медицині мають бути людяними, заявила віце-прем’єр-міністр - міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, вона наголосила, що реформи у медичній галузі України здійснюються «для людей, заради людей».

«Головне, що людяна реформа передбачає інтереси пацієнта, медичного працівника, громади, держави. Хоч ця задача і важка, але вона може принести колосальний успіх… Лікар має стати головною дієвою особою реформ», - зазначила Р.Богатирьова.

За її словами, в Україні останнім часом приділяється велика увага змінам у системі охорони здоров’я. «Реформи, які розпочав Президент Віктор Янукович, вони не тільки на часі, вони сьогодні є необхідними, щоб ми змогли змінити систему надання медичної допомоги, але зробити її якісною та доступною», - зазначила Р.Богатирьова.

Як сказала віце-прем’єр, останні ініціативи Президента щодо нової соціальної політики поставили питання охорони здоров’я у центр уваги.

«Медична сфера стає основою для формування людини як основного джерела розвитку країни, її модернізації. Людина, її здоров’я, освіта, спроможність реалізуватися сьогодні є тим інструментом, що зробить Україну конкурентоспроможною, впливовим суб’єктом міжнародної політики. Саме так треба розглядати сьогодні охорону здоров’я – як ключову галузь, стратегічну галузь країни, як таку, яка буде і надалі у центрі уваги державної політики, у центрі уваги Президента», - сказала Р.Богатирьова.

Вона визнала, що процес реформ поки йде досить повільно. «Сьогодні (маючи на меті позитивні зміни, видаючи державні бюджетні програми на здійснення реформ), поки реформування рухається не так швидко, як очікувалося. Це змушує нас сьогодні - через суспільний діалог, через роз’яснювальну роботу серед медиків, пацієнтів, громадськості - шукати контакт. Дуже важливо те, щоб люди знали і розуміли, для чого проводяться ці реформи», - наголосила Р.Богатирьова.