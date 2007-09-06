Учені з`ясували причину осінньої депресії

Вологість і цвіль у будинку не тільки шкодять здоров`ю, але й призводять до депресії, з`ясували дослідники Університету Арізони і медичної школи Університету Брауна.

Проаналізувавши стан ґрунту в кількох містах Західної Європи, експерти зробили висновок, що спори отруйних мікроскопічних грибків у величезній різноманітності розповсюджуються в повітрі закритого приміщення і швидко розмножуються в теплих, вологих, тіньових кімнатах.

Як правило, звичайне прибирання милом і водою може перешкоджати накопиченню шкідливих мікроорганізмів у найнебезпечніших місцях, таких як холодильник, ванна кімната, вікна і кондиціонери.

Проте постійне пошкодження стін будинку водою призводить до безперервного і майже безконтрольного розповсюдженню цвілі, підкреслюють біологи.

Вдихання мертвих спор ґрунту викликає алергію, хрипіння, задишку, кашель, головні болі, горлові інфекції, очні і шкірні подразнення.

Американські медики вирішили вперше прослідкувати вплив надмірної вогкості в будинку на розумове і психологічне здоров`я.

Виявилось, що найчастіше депресія виявлялася у жінок, літніх людей, безробітних і в багатодітних сім`ях, що проживають у місцях підвищеної вологості. Психологи відмітили у них порушення сонного режиму, поганий апетит, пригніченість, апатію і низьке відчуття власної гідності.

У цілому цвілі будинки підвищували ризик депресії до 40%.

Корреспондент.net