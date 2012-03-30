Завтра в Україні очікуються дощі

Завтра вночі у західних, східних, Дніпропетровській областях, Приазов`ї та в Криму очікується дощ з мокрим снігом, на сході місцями сильні опади, на решті території без істотних опадів.

Вдень в Україні часом очікуються дощі, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у південній та східній, а вдень і в західній частині місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на півдні Криму до 7° тепла; вдень 4-9° тепла, на Закарпатті та в південній частині 8-13°.

У Київській області у суботу вночі без опадів, вдень часом дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.