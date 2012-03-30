В Україні створять національний реєстр пацієнтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова на розширеному засіданні Колегії Міністерства охорони здоров`я України.

«Якщо ми хочемо, щоб щось змінилося в охороні здоров`я України, щоб були у лікарів стимули працювати краще, одержувати зарплати більше, ми мусимо розуміти - без національного реєстру пацієнтів ми цього зробити не зможемо. Тому що відстежити трудові витрати, відстежити яким чином, якою якістю обслуговується пацієнт, неможливо", - відзначила І.Акімова.

За її словами, в пілотних регіонах з реформування медицини стоїть завдання до кінця року забезпечити паспорти перспективного розвитку всіх лікувальних установ і планування госпітальних округів.

Також, посилаючись на дані соціологічного опитування, проведеного в пілотних регіонах, І.Акімова повідомила, що добре оцінюють надання первинної допомоги у Вінницькій області – тільки половина опитаних. «І це найвищий показник. У Дніпропетровській області - 50% городян і 30% сільських жителів. У Донецьку - тільки 23% жителів вважають, що первинна допомога надається більш-менш нормально. Це говорить про те, що рухатися нам з вами доведеться дуже довго», - сказала І.Акімова.