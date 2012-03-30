В Україні величезний дефіцит лікарів, заявила сьогодні на розширеному засіданні колегії Міністерства охорони здоров`я України перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина Акімова.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала: «Навіть у пілотних регіонах (з реформування системи охорони здоров`я - УНІАН) він дуже істотний. Наприклад, у Вінницькій області – 50%, Донецькій – 14%, Київській – 20%. Переконана, що така ситуація і в інших регіонах».

І.Акімова наголосила, що завдання, яке ставиться перед пілотними проектами і перед іншими, – підготовка сімейних лікарів. «Щоб через 5-7 років у нас була повна армія кваліфікованих людей, які справлятимуться на такій важкій ділянці роботи повністю», - пояснила вона.

Як наголосила І.Акімова, ключовим індикатором реформ є «відчуття людьми і пацієнтами і медиками, що ситуація поліпшилася». «І це ми повинні тримати в голові як найважливіший орієнтир, куди і як нам рухатися», - заявила вона.