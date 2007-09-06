Телевізор заважає дітям навчатися

Маленькі діти, які багато часу проводять перед телевізором, у шкільні роки можуть зіткнутися з проблемою концентрації уваги.

Новозеландські учені Університету Отаго проаналізували дані понад тисячі дітей. За наслідками дослідження стало відомо, що діти віком 5-11 років у середньому проводили перед телевізором близько двох годин. До 13-15 років середня тривалість перегляду телепередач збільшилася до 3,1 години на день.

З`ясувалося, що у дітей, які проводили перед блакитними екранами більше двох годин, на 40 відсотків збільшувалася вірогідність розвитку порушень уваги до підліткового віку. Керівник дослідження Карл Лендх`юз (Carl Landhuis) відзначив, що така залежність спостерігалася і у хлопчиків, і у дівчаток. Він також повідомив ще одну невтішну новину - навіть якщо дитина переставала дивитися телевізор, ризик виникнення проблем з концентрацією уваги не ставав менше. Учений звернув увагу на те, що це може свідчити про надзвичайну тривалість несприятливого ефекту від пергляду телевізора.

Що ж саме так негативно діє на дитячу психіку, що не окріпнула? На думку Лендхьюза, сильним подразником для мозку дитини, що інтенсивно розвивається, може стати часта зміна сюжету, характерна для телепрограм. При цьому справжнє життя може показатися дуже нудним. Діти, які дуже багато часу проводять перед телевізором, у подальшому можуть гірше переносити спокійніші і буденніші заняття, зокрема навчальний процес, вважає учений.

Також він відзначив, що перегляд телевізора може посунути на другий план більш корисні заняття, які сприяють розвитку концентрації уваги, такі як заняття спортом, ігри або читання.

Але шкода від телевізора – це не єдина небезпека, яка підстерігає дитину у наш комп`ютерний вік.

Як повідомляє ВВС, тривале користування комп`ютером і перегляд телепередач викликають хронічне безсоння у 12-річних дітей. Результати цього дослідження ізраїльських учених опубліковані в журналі Developmental Psychology.

Фахівці з Тель-Авівського університету обстежували 140 дітей віком від 8 до 12 років. Дослідження показали, що молодші діти засинають у середньому на годину раніше, а старші скаржилися на сонливість у ранкові години. Все це дозволило медикам зробити висновок, що 12-річні діти недосипають через високі шкільні навантаження, сидіння за комп`ютером і біля телевізора в пізній час. Все це може негативно позначатися на розвитку дітей.

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