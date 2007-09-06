Президент вважає за необхідне ”розвивати фельдшерсько-акушерські пункти”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності ухвалення загальнодержавної програми розвитку фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив, виступаючи на форумі Київщини «Від первинної ланки до здорової нації», присвяченому системі охорони здоров’я.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що вже розроблено законопроект про ухвалення загальнодержавної програми з розвитку медично-санітарної допомоги на основі сімейної медицини і, за його прогнозом, він потрапить на розгляд парламенту вже у 4-му кварталі поточного року.

Президент наголосив, що в цьому законі необхідно вирішити питання фінансування і забезпечення сфери первинної медицини (ФАП). В.ЮЩЕНКО піддав критиці те, що сьогодні із загальної суми, яка виділяється на медицину (21 млрд. грн.), на первинну йде лише 1 млрд. грн. І це при тому, що 80% звернень населення припадає саме на первинну медицину, додав він.

Президент закликав також керівників місцевих рад звернути свою увагу на вирішення питань, пов’язаних з облаштуванням і фінансуванням ФАПів. «Ви можете набагато більше, ніж ми зробили», - сказав він, додавши, що багато чого залежить не тільки від фінансування, але й від бажання місцевих керівників, а також визнання ними пріоритетів по тій чи іншій сфері.

В.ЮЩЕНКО закликав місцевих керівників залучати до цього бізнес. «З миру по нитці - і зробимо велику справу для амбулаторій», - вважає Президент.