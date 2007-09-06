SOS! В Україні - прихована епідемія наркоманії

За останні вісім років в Україні значно зросло виробництво наркотиків. Про це повідомив віце-президент громадської організації «Рух батьків проти аморальності», генерал СБУ Валерій Кравченко.

Як передає кореспондент УНІАН, Валерій Кравченко стверджує що, 85% споживаних в Україні наркотиків виробляється на території нашої країни і лише 15% завозиться з-за кордону. Він також повідомив, що нині в країні – понад 1,5 млн. наркозалежних людей. За офіційними даними МВС, цей показник в 10 разів нижче. Але генерал СБУ стверджує, що на одного зареєстрованого наркомана - 10-13 незареєстрованих. Враховуючи цей факт, він вважає, що в країні нині епідемія наркоманії, початок якій, на його думку, поклав екс-спікер парламенту Олександр Ткаченко, що пролобіював у 1999 році закон «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», що дозволяв сіяти мак та інші наркотичні речовини в Україні.

«Якщо на початок 2000 рік фермерських господарств, які вирощували наркотичні рослини, було лише 2-3, то на сьогодні таких підприємств вже 12, і з кожним роком все більше підприємств отримують ліцензії на вирощування подібних рослин», - заявив пан Кравченко.

Окрім наркотиків рослинного походження в Україні дуже популярні синтетичні, зокрема препарат трамадол. Ці ліки іноді використовують як знеболювальні, і в аптеках вони продаються без рецепта. Раніше заступник міністра охорони здоров`я Валерій Бідний повідомляв, що на медичні потреби необхідно 4 млн. капсул трамадола на рік, при цьому сьогодні фармацевтичними заводами випускається щороку 90 млн. капсул.

Правозахисник, керівник Асоціації психіатрів України Семен Глузман заявив, що Україна — єдина європейська країна, в якій нема наркополітики.

Семен Глузман заявив, що в Україні є імітаційні документи, проводяться зустрічі, громадські слухання, але наркополітика, як частина соціальної політики, відсутня. Він підкреслив, що в країні досі не існує жодної державної структури, яка займалася б реабілітацією наркозалежних. Він також заявив, що співробітники МВС борються з проблемою наркоманії дуже посередньо. «Сьогодні жодна точка торгівлі наркотиками не проіснує і півроку, якщо у неї не буде “даху” серед співробітників міліції», - підкреслив відомий правозахисник.