Через недбалість стоматолога загинула 4-річна дівчинка

У приватному стоматологічному кабінеті, у Броварах Київської області, під час операції із щипців лікаря вислизнув молочний зуб і щільно закупорив дихальні шляхи 4-річної дівчинки. Через годину дитина померла у реанімації міської лікарні від задухи, пише газета "Факты".

"Лікар узяла інструмент, схилилася над дитиною. Карина сіпнулася, забилася у мене в руках, вирвалася. Я почула, як вона захрипіла. Лікар схопила її за ноги, почала трусити, бити її по шиї. У кабінет увірвалися інші лікарі, всі метушилися, бігали, кричали", - розповіла бабуся дівчинки.

Співробітники приватного стоматологічного кабінету не вважають себе винним в смерті дитини. В усякому разі, лікар Глебова так і не вибачилася перед батьками загиблої дитини.

У Броварському управлінні охорони здоров`я створена спеціальна комісія для розслідування цього випадку.

Кримінальна справа за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов`язків, що призвела до тяжких наслідків для неповнолітнього (ст.140 ч.2 УК України), порушена міською прокуратурою, передбачає до трьох років позбавлення волі.