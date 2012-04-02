З 1 квітня в Україні підвищуються соціальні стандарти

В Україні з 1 квітня підвищуються соціальні стандарти.

Згідно із законом про державний бюджет на 2012 рік, прожитковий мінімум від сьогодні встановлюється на рівні 1037 грн. Упродовж року його буде підвищено також: з 1 липня — до 1044 грн., з 1 жовтня — до 1060 грн., з 1 грудня – до 1095 грн.

Для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, встановлюються такі розміри прожиткового мінімуму на 2012 рік:

для дітей до 6 років: з 1 квітня - 911 грн., з 1 липня - 917 грн., з 1 жовтня - 930 грн., з 1 грудня - 961 грн.;

для дітей від 6 до 18 років: з 1 квітня - 1134 грн., з 1 липня - 1144 грн., з 1 жовтня - 1161 грн., з 1 грудня - 1197 грн.;

для працездатних осіб: з 1 квітня - 1094 грн., з 1 липня - 1102 грн., з 1 жовтня - 1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.;

для осіб, які втратили працездатність: з 1 квітня - 838 грн., з 1 липня - 844 грн., з 1 жовтня - 856 грн., з 1 грудня - 884 грн.

Законом також встановлена на 1 квітня 2012 року мінімальна заробітна плата в місячному розмірі — 1094 грн. З 1 липня вона підвищується до 1102 грн., з 1 жовтня - до 1118 грн., з 1 грудня — до 1134 грн.; у погодинному розмірі: з 1 квітня мінімальна зарплата становитиме 6,56 грн., з 1 липня – 6,61 грн., з 1 жовтня - 6,7 грн., з 1 грудня - 6,8 грн.

Розмір мінімальної пенсії від сьогодні становитиме 838 грн.