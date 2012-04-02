Богатирьова ініціює швидку закупівлю ліків для онкохворих дітей

Віце-прем’єр-міністр України - міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова ініціює проведення скороченої процедури закупівлі ліків для онкохворих дітей.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, для оперативного забезпечення потреб хворих (в рамках державних програм) Р.Богатирьова доручила Комітету з конкурсних торгів МОЗ розглянути можливість проведення відкритих торгів на закупівлю лікарських засобів за напрямком «Дитяча онкологія» за скороченою процедурою.

У МОЗ також поінформували, що у 2011 році для лікування дітей із онкологічними та онкогематологічними захворюваннями та проведення трансплантації кісткового мозку закуплено лікарських засобів та витратних матеріалів на загальну суму 59,5 млн. грн. (у тому числі для НДСЛ «Охматдит» на суму 22,7 млн. грн., 38% від загальної суми, передбаченої для лікування дітей всієї України). Під час основної закупівлі вдалося досягти економії, внаслідок чого на заощаджені кошти у грудні 2011 року було проведено торги на додаткову закупівлю, поставки в регіони за її результатами тривають, підкреслили у МОЗ.

Станом на сьогодні у регіонах в наявності залишки лікарських засобів на загальну суму 47 млн. 632 тис. грн., які були закуплені у 2011 році за даною програмою, зокрема у «Охматдиті» ще залишається лікарських засобів для лікування онкохворих дітей на загальну суму 18 млн. 862 тис. грн., підкреслили у відомстві.

Також там повідомили, що у державному бюджеті на 2012 рік на закупівлю лікарських засобів та витратних матеріалів для лікування дітей із онкологічними та онкогематологічними захворюваннями та проведення трансплантації кісткового мозку передбачено 90 млн. грн., що на 30 млн. грн. більше, ніж у 2011 році.