В Україні - високі показники рівня постаріння

В Україні спостерігаються високі показники рівня постаріння.

Про це повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України.

Експерти відомства наголошують, що на сьогодні частка населення у віці 60 років і старше становить понад 20%, найвищий рівень постаріння зафіксовано у сільських жінок (понад 30%).

Особливість еволюції вікової структури населення України полягає в тому, що в умовах високої смертності дорослого населення її піраміда старіє тільки «знизу» – внаслідок зниження народжуваності, на відміну від країн Заходу, де відбувається старіння «зверху» в результаті зниження смертності, підкреслили у МОЗ.

На відміну від переважної більшості країн з низькою народжуваністю, населенню України не загрожує «глибока старість», яка визначається часткою «найстаріших», тобто осіб у віці 80 або 85 років і старше, пояснюють експерти. Величина цього показника в нашій країні досить скромна – серед 43 європейських країн, США та Канади наша країна посідає 34 місце.

Експерти наголошують, що стрімкі соціально-економічні перетворення в Україні не могли не позначитися на формуванні рівня дітородної активності населення і призвели до значних зрушень у народжуваності. Зниження народжуваності і перехід до однодітності стали характерною рисою новітніх демографічних процесів у нашій країні. Вони пов’язані із змінами у дітородній поведінці населення, обумовленими, з одного боку, зовнішніми економічними умовами, що характеризують соціальний статус жінки у суспільстві, рівень її освіти, зайнятості, доходів, соціальної захищеності, а з іншого – ступенем задоволення особистих потреб та інтересів, пояснюють у МОЗ.

Низька народжуваність та пов’язане з нею незабезпечення самовідтворення населення стали феноменом і основним викликом для багатьох європейських країн. У цьому плані Україна не є винятком. Проте в Україні це поєднується з різким погіршенням здоров’я населення, у тому числі репродуктивного, високим рівнем смертності, що в розвинутих країнах не спостерігається, підкреслюють експерти.

