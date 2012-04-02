В Україні зареєстровано понад 6,5 тис випадків кору

За оперативними та статистичними даними Держсанепідслужби України, з початку цього року станом на сьогодні - 2 квітня – в Україні зареєстровано 6 тис. 570 випадків захворювання на кір.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, за останню добу зареєстровано 66 випадків підозри захворювання на кір, найбільша кількість у західних регіонах: Львівській області -14; Закарпатській - 13; Івано-Франківській - 10; Тернопільській - 7; Рівненській – 6, у Києві - 1 випадок підозри на кір.

У МОЗ підкреслили, що Держсанепідслужбою України посилено контроль за проведенням планових профілактичних щеплень проти кору віковим групам населення, згідно з Календарем профілактичних щеплень.

Протиепідемічні заходи в регіонах, де спостерігається підвищення рівня захворюваності на кір, проводяться в повному обсязі згідно з наказом МОЗ України від 17.05.05 № 188 "Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором", зазначили у МОЗ.

Питання щодо ситуації із захворюваністю на кір, запевнили у МОЗ, перебуває на контролі Держсанепідслужби України, яка веде щоденний моніторинг та оперативне інформування в регіонах щодо тимчасового призупинення та відновлення навчального процесу у зв`язку з підвищеною захворюваністю на цю інфекційну хворобу.