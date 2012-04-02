Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ в Україні не перевищено.

Як повідомили УНІАН у Центрі грипу та ГРВІ Центральної СЕС Міністерства охорони здоров’я України, за 13 тиждень 2012 року показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні України та перебувають у межах від - 2,6% у Чернівецькій до - 74,3% у Івано-Франківській областях.

Всього за звітний тиждень, інформують у Центрі грипу, захворіли на грип та ГРВІ 224 тис. 969 осіб. З них госпіталізовано 9 тис. 879 осіб - 4,4% від загальної кількості хворих, серед госпіталізованих 75,5% - діти. Це на 10,4% менше, ніж попереднього тижня.

Серед дитячого населення зареєстровано 142 тис. 550 випадків захворювань на грип та ГРВІ (63,4% від загальної кількості хворих), інтенсивний показник - 176,4 на 10 тис. дитячого населення (це на 12% менше, ніж попереднього тижня).

За звітний тиждень летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано, як і за попередній, підкреслили у Центрі грипу.

За 13 тиждень 2012 року вакциновано від грипу 1 тис. 210 осіб, а загальна кількість вакцинованих проти грипу за нинішній епідемічний сезон – 400 тис. 997, або 0,88% від населення України, поінформували у відомстві.

Також у Центрі грипу підкреслили, що епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні відповідає середньорічному рівню для цієї пори року.