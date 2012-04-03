ВР може ухвалити закон про заборону пропаганди гомосексуалізму

Народний депутат України Вадим Колесніченко (фракція Партії регіонів) вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект «Про заборону спрямованої на дітей пропаганди гомосексуалізму».

Законопроект зареєстрований на офіційному сайті парламенту.

У документі зазначається, що “пропаганда гомосексуалізму – це діяльність, яка має на меті та/чи виражається в умисному поширенні будь-якої позитивної інформації про гомосексуалізм, що може завдати шкоду фізичному та психічному здоров`ю дитини, її моральному та духовному розвитку, в тому числі сформувати у неї хибні уявлення про соціальну рівноцінність традиційних і нетрадиційних шлюбних відносин, а в майбутньому вплинути на її вибір соціальної орієнтації».

Проектом закону пропонується встановити, що пропагандою гомосексуалізму є, зокрема, проведення мітингів, парадів, акцій, пікетів, демонстрацій та інших масових зібрань, що має на меті чи виражається в умисному поширенні будь-якої позитивної інформації про гомосексуалізм, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров`я, моральний та духовний розвиток дітей.

Водночас не є пропагандою гомосексуалізму популяризація ідей толерантності стосовно осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації, а також проведення мітингів, демонстрацій та інших масових заходів за права осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації.

У статті 6 законопроекту сказано: «На території України забороняється, спрямована на дітей, пропаганда гомосексуалізму, що може негативно позначитися на фізичному та психічному здоров’ї дітей, вплинути на їх моральний та духовний розвиток, у всіх сферах суспільного життя, включаючи освіту, культури, телебачення, радіомовлення, ЗМІ».

У проекті закону також зазначається, що на всіх рівнях освіти забороняється, спрямована на дітей, пропаганда гомосексуалізму, в тому числі шляхом використання та/чи розповсюдження інформативної чи учбової літератури, показу відео- чи аудіофільмів, проведення навчальних уроків, інтерактивних ігор, інших заходів.

У ЗМІ забороняється, спрямована на дітей, пропаганда гомосексуалізму шляхом популяризації у виступах, програмах, статтях гомосексуальних відносин та гомосексуального образу життя.

Даним законопроектом також пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачивши, що пропаганда гомосексуалізму серед дітей тягне за собою накладення штрафу на громадян до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян та накладення штрафу на юридичних осіб від ста до п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Спрямована на дітей публічна пропаганда гомосексуалізму, що може негативно позначитися на фізичному та психічному здоров’ї дітей, її моральному та духовному розвитку, яка виражається в публічній демонстрації гомосексуального образу життя, гомосексуальної орієнтації та поведінці, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до семисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Також В.Колесніченко пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України, передбачивши, що вчинення повторно протягом року умисних дій, які мають на меті спрямовану на дітей пропаганду гомосексуалізму, що може негативно позначитися на фізичному та психічному здоров’ї дітей, їх моральному та духовному розвитку, тягне за собою накладання арешту строком до трьох років або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.