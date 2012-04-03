Представники громадськості та лікарі закликають українську владу заборонити аборти.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: «Легальні аборти – основний фактор занепаду України».

Як наголосила голова всеукраїнського благодійного фонду «За гідність людини» Геня Самборська, легальний статус абортів в Україні призвів до того, що аборти стали явищем звичайним, повсякденним. «Кількість ненароджених дітей нараховує мільйони. З 1955 року, коли аборти було легалізовано, було знищено населення цілої держави. Офіційна статистика вказує, що за роки незалежності вбито ненароджених у лоні матері близько 8 мільйонів. Однак провідні фахівці погоджуються, що й ці цифри не відповідають дійсності, бо багато абортів не реєструються, як у приватних, так і в державних клініках. Ми маємо багаті землі, природні ресурси, але вбиваємо свій основний потенціал», - зазначила Г.Самборська.

У свою чергу, акушер-гінеколог, асистент кафедри акушерства та гінекології НМУ ім.Богомольця Олександра Загородня акцентувала увагу на згубних наслідках штучного переривання вагітності для здоров’я жінки. «Насамперед, аборти викликають запальні захворювання статевих органів, а у деяких випадках (за ослабленого імунітету) й віддалені запальні процеси в інших органах», - наголосила лікар.

До віддалених наслідків, за словами О.Загородньої, належить відчуття провини, що переслідує кожну жінку, яка зробила аборт. «У подальшому це відчуття провини реалізує себе у депресіях, які не діагностуються жодними фізичними методами, однак проявляє себе хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, мігренями, розладами судинного тонусу», - зазначила О.Загородня, підкресливши, що жоден лікар не може з’ясувати причини цих недуг, відтак жінка підлягає тривалому і малоефективному лікуванню.

«Штучне переривання вагітності зумовлює тяжкі розлади гормональної регуляції, наслідком якої є гормональна неплідність, розвитком ракових та передракових захворювань молочної залози, шийки матки. Також одним із наслідків аборту може стати імунологічна несумісність між чоловіком та жінкою. Така неплідність погано піддається лікуванню, навіть із застосуванням сучасних репродуктивних технологій», - зазначила лікар, підкресливши, що попередити хворобу завжди краще, ніж лікувати її.

У свою чергу, кандидат біологічних наук Вікторія Оліферчук підкреслила, що аборти – «це велика трагедія для нашої країни». Вона переконана, що проблеми, які українці мають у соціальному, політичному житті зумовлені тим, що «ми купаємося у крові ненарождених дітей». «Таку землю і таких людей Господь не може благословити. Тому ми маємо принести своє покаяння. Покаяння – це переоцінка цінностей. Люди повинні припинити це зло у собі та навколо себе», - наголосила В.Оліферчук.

Учасники прес-конференції закликали українців звернути увагу на «мовчазну війну в абортаріях України». Вони підготували звернення до Президента України Віктора Януковича. У документі наголошується, що «держава, яка перестає захищати життя людини від зачаття і до смерті, дозволяючи дискримінацію за стадією розвитку, занепадає, бо підриває основи своєї суспільної та економічної життєздатності, знищує молоде покоління громадян».

Учасники прес-конференції закликали В.Януковича «гарантувати право на життя кожній зачатій людині та припинити насильство над жінками».

Довідка УНІАН. У Верховній Раді зареєстрований законопроект про заборону абортів. Автором законопроекту №10170 від 12 березня виступив депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Шкіль.

У пояснювальній записці до законопроекту, метою та завданням документу є "заборона штучного переривання вагітності, крім випадків, коли це загрожує життю вагітної жінки".

Депутат вважає, що заборона абортів в Україні допоможе подолати демографічну кризу. У своїх коментарях депутат наголосив, що не боїться збільшення кількості кримінальних абортів. «Досить вже того, що за 20 років ми вбили 20 млн. дітей. За останні 12 років населення України зменшилося на 5 млн. людей (з 52 млн. до 47 млн.). Якщо така демографічна динаміка триватиме, то через кілька років народ України складатиметься переважно з іммігрантів - вихідців з Азії", – заявив А.Шкіль.