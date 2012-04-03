Українцям до Малі краще не літати

Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам утриматися найближчим часом від відвідання Малі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«З урахуванням суттєвого ускладнення військово-політичної та безпекової ситуації в Малі, в тому числі у зв’язку з загостренням військового протистояння між проурядовими силами та військовими угрупованнями повстанців, МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від відвідання Малі найближчим часом», - сказав О.Дикусаров.