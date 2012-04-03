МОЗ зробить все, аби референтні ціни охоплювали великий перелік ліків — Богатирьова

Міністерство охорони здоров`я планує вжити заходів, аби принципи референтного ціноутворення охоплювали найбільший перелік медпрепаратів в Україні.

Про це сьогодні під час наради з даного питання заявила віце-прем’єр-міністр України – міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова, повідомили УНІАН в прес-службі МОЗ.

«Ми маємо на меті, опрацювавши досвід введення пілотних проектів з впровадження референтних цін, а пізніше - механізмів відшкодування на прикладі інсулінів та препаратів для лікування артеріальної гіпертензії, зробити все можливе, аби принципи референтного ціноутворення охоплювали найбільший перелік препаратів в Україні», – сказала Р.Богатирьова.

Учасники наради розглянули проекти нормативних документів, необхідних для впровадження механізмів регулювання цін на лікарські препарати та вироби медичного призначення шляхом встановлення в Україні референтних (порівняльних) цін, а пізніше й часткової компенсації вартості препаратів. Обговорювалося питання про те, яким чином після введення в дію відповідної урядової постанови в найкоротші терміни домогтися реального зниження цін на ліки для людей, в першу чергу, хворих на гіпертонічну хворобу та діабет.

За словами Р.Богатирьової, реалізація проектів повинна супроводжуватися роз’яснювальною роботою з представниками лікувальних установ, аптечної мережі, органів місцевого самоврядування.

Як відомо, 7 березня під час розширеного засідання Кабінету міністрів Президент України Віктор Янукович дав доручення щодо втілення в нашій країні європейського досвіду державного ринкового регулювання цін на ліки та поступового запровадження референтних цін на ліки.