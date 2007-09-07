Харчові добавки травмують психіку дитини

Дитяча гіперактивність може бути пов`язана з вживанням харчових добавок, вважають британські дослідники.

Представники Агентства з харчових стандартів Великобританії (FSA) провели обстеження 300 випадково вибраних дітей і з`ясували, що ті починали поводитися імпульсно і погано концентрувалися після того, як випивали напій із вмістом добавок.

Агентство вже зробило офіційну заяву, в якій повідомило, що дітям, які відрізняються в буденному житті підвищеною активністю, слід давати менші порції добавок. Втім, експерти упевнені, що дітям з тими або іншими проявами синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (а таких, за оцінками фахівців 5-10 % від загального числа школярів) зміна дієти вже не допоможе, і їх батькам час звертатися по кваліфіковану медичну допомогу.

From-UA