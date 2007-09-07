Ретельне чищення зубів продовжує життя

Чищення зубів допомагає запобігти серцевому нападу, стверджують експерти.

Лікарі з`ясували, що люди, які страждають на тромбоз, як правило, хворі і на запалення ясен. Існує велика кількість доказів зв`язку хвороби ясен із серцевими захворюваннями, проте учені, які провели останнє дослідження, стверджують, що їм вперше вдалося показати, як тяжкість одного захворювання впливає на інше.

Хронічне запалення ясен називається периодонтитом. Захворювання виникає, коли на зубах накопичуються залишки їжі або зубний камінь і починають подразнювати ясна. Камінь можна зчистити, якщо регулярно і правильно доглядати за зубами. Проте, якщо людина не чистить зуби і не користується зубною ниткою, в яснах розвивається інфекція. Зуби починають хитатися і навіть іноді випадають.

Невідомо, яким чином запалення ясен викликає серцеві захворювання, проте, припускають дослідники, бактерії, що утворилися в яснах, є основною причиною. Бактерії потрапляють в кровоносну систему, що активізує імунну систему - стінки артерій запалюються і звужуються. Можливо також, що бактерії впливають на жири, які містяться в крові, викликаючи подальше звуження артерій.

Французькі кардіологи і дантисти оглянули 131 пацієнта, які звернулися в лікарню для перевірки артерій. Всіх пацієнтів перевірили на наявність запалення ясен і зараження крові. Пацієнти з хворими артеріями страждали важчою формою периодонтиту, ніж всі інші. "Найсерйозніше захворювання зубів було пов`язане з найважчою поразкою артерій”, - упевнені дослідники.

Проте професор Робін Сеймор з університету Ньюкасла відзначає, що зв`язок між хворобами ясен і серцевими захворюваннями не доведений. Учений заявив, що дослідники не враховували такі чинники ризику, як діабет або куріння.

Корреспондент.net