Жителі Іраку заробляють на донорстві

Донорство стає в Іраку все більш прибутковим заняттям в умовах війни і масових жертв, і торгівля кров`ю набуває в країні все більшого розмаху, пише інтернет-сайт телеканалу "Аль-Джазира" з посиланням на Національний іракський центр із забезпечення компонентами крові.

Насильство в країні не зменшується, а достатніх запасів компонентів крові немає. Крім того, в умовах, коли безробіття, згідно з офіційними даними міністерства праці і соціальних справ, досягає 38%, продаж власної крові для багатьох іракців стає способом вижити.

За словами хірурга лікарні в Багдаді Абдалли Фархана Ахмеда, перед центром по збору крові стоять посередники, які пропонують тим, хто має потребу, кров за 20-$30 за кожні 350 кубічних сантиметрів.

Він відзначив, що майже кожна п`ята операція, яка проводиться в лікарні, потребує переливання крові, і в деяких випадках її доводиться відкладати через відсутність потрібної крові.

Один з іракців, який щомісячно здає кров за гроші, назвав донорство взаємовигідною справою.

РИА Новости