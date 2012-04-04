Президент доручив розв’язати проблеми щодо діалізних центрів на Черкащині та Чернігівщині

Президент України Віктор Янукович доручив невідкладно розв’язати проблеми із забезпеченням хворих нирковою недостатністю лікуванням методом гемодіалізу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.Янукович доручив віце-прем`єр-міністру - міністру охорони здоров`я України Раїсі Богатирьовій, міністру фінансів Юрію Колобову, голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій проаналізувати за участю Національної академії медичних наук України стан надання медичної допомоги хворим, які потребують лікування методом гемодіалізу. За результатами аналізу слід вжити невідкладних заходів для повного охоплення такою допомогою хворих, які її потребують, йдеться в дорученні глави держави.

Також Президент доручив головам Черкаської та Чернігівської обласних державних адміністрацій Сергію Тулубу та Володимиру Хоменку забезпечити в повному обсязі фінансування послуг із гемодіалізу для пацієнтів, врегулювати проблемні питання з іноземними інвесторами, які реалізують проекти зі створення діалізних центрів.

