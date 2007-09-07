Пекельна спека вбиває жителів Каліфорнії

Жертвами сильної спеки в американському штаті Каліфорнія за останні вісім днів стало щонайменше 25 чоловік. Більшість загиблих стала жертвами серцевих нападів, викликаних украй високою температурою.

Вчора, 5 вересня, в південних районах штату стовпчик термометра піднявся до +43,33°С. Через різкий стрибок енергоспоживання декілька десятків тисяч житлових будівель виявилися позбавлені електропостачання, - передає utro.ua.

У даний час групи інженерів намагаються відновити подачу електрики в будинки жителів.