Україна розраховує на допомогу Німеччини в підготовці медкадрів

Україна розраховує на допомогу Німеччини в підготовці медичних кадрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, про це, зокрема, йшлося на зустрічі віце-прем’єр-міністра України – міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової з Виконавчим директором Східного комітету німецької економіки Райнером Лінднером.

В зустрічі взяв участь Надзвичайний та Повноважний Посол Федеративної республіки Німеччина Ганс-Юрген Гамзьот.

Головною темою розмови був стан та перспективи розвитку співробітництва між ФРН та Україною в сфері охорони здоров’я, медичної освіти та в питаннях утримання, усиновлення і захисту дітей-сиріт.

Співрозмовниками було відзначено високий рівень співпраці між Україною та Федеративною Республікою Німеччина в сфері охорони здоров’я, підготовки кадрів для медичної галузі та в інших напрямках. Водночас, як заявив Надзвичайний та Повноважний посол ФРН, «в об’єднані наших спільних можливостей все ще залишається надзвичайно величезний потенціал, який ми маємо задіяти».

Говорячи про можливість надання допомоги Україні з боку Німеччини у підготовці медичних кадрів, в тому числі для роботи в перинатальних центрах, віце-прем’єр-міністр висловила впевненість в тому, що акцент, який українська влада робить саме на розбудові мережі перинатальних центрів, абсолютно виправданий. Адже здоров’я матері та дитини є основою розвитку цивілізованої країни. Саме тому гостро стоїть питання щодо організації відповідної практики лікарів та середнього медичного персоналу таких центрів, підтримки професійних навичок і постійного підвищення кваліфікації протягом всього періоду їхньої професійної діяльності.

Обговорювалася також тема взаємодії в галузі психіатричної допомоги. За словами посла, вже плануються спільні українсько-німецькі наукові дослідження в цій галузі медицини, планується довгострокове співробітництво між українськими та німецькими клініками.