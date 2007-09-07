Невідомі науці павуки атакують українців

Уже декілька чоловік у Краматорську постраждали від укусів «маленьких коричневих павуків з панцирями», як їх описують люди. В міській «швидкій» відзначають: потерпілі скаржаться на почервоніння укушених місць і підвищену температуру. У двох випадках навіть довелося викликати невідкладну допомогу.

Тим часом у місті панує знервована атмосфера. Що це за агресивні тварюки, ніхто не знає: ні лікарі, ні працівники СЕС. Комах потерпілі не пред`явили, тому визначити їх вигляд складно.

«На Донбасі всього два види отруйних павуків, - відзначила асистент кафедри, кандидат біологічних наук Олена Прокопенко. - Це каракурт і тарантул. Про «маленьких коричневих павуків» важко щось сказати, поки не побачиш їх своїми очима: в регіоні мешкає близько 500 видів даних комах, - передає «Комсомольська правда» - Україна».

До того ж незрозуміло, що мали на увазі потерпілі, коли згадували про «панцир».

Каракурт більш отруйний, але випадки смерті від його укусу украй рідкісні. Причиною летального результату може стати украй слабке серце або алергія на отруту. Крім того, ці членистоногі самі не нападають, а кусають тільки в тому випадку, якщо їх потривожити.

Після укусу тарантула виникає місцеве подразнення, некроз тканини і біль. Якщо ж вас атакував каракурт, нездужання буде загальним.

Фахівці радять у перші 2-3 хвилини після укусу покласти на ранку сірникову головку і підпалити. Вважається, що це допомагає, оскільки ранка не дуже глибока. У будь-якому випадку необхідно якнайскоріше звернутися до лікаря.