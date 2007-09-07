Першокласники відчувають стрес за 3-6 місяців до школи

Рада Економічних і Соціальних Досліджень (Economіc and Socіal Research Councіl) опублікувала доповідь, у якій зроблено дивний висновок: першокласники починають відчувати стрес за 3-6 місяців до того, як уперше переступають поріг школи.

Цей висновок зробили в результаті серії аналізів. У дітей брали аналізи, які дозволяли визначити - скільки в їхній крові вміщується "гормону стресу" (кортизолу). Аналізи бралися за півроку до відвідування першого шкільного уроку, через два тижні й через шість місяців після початку занять. Як виявилося, рівень кортизолу був за невідомих причин високим ще за півроку до походу в школу.

Автори дослідження вважають, що пояснень може бути кілька. З одного боку, для дитини школа є досить загадковим явищем. З іншого, батьки переживають про майбутнє навчання своїх нащадків і передають стрес дітям, пише Washіngton ProFіle.

У більшості обстежених дітей рівень кортизолу в крові істотно знижувався через півроку навчання. Виключенням були замкнуті, нетовариські учні.