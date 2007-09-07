На турецькому курорті - масове отруєння туристів

У Туреччині, в готелі Holiday Park Resort сталося масове отруєння російських туристів. Понад 30 потерпілих було госпіталізовано з діагнозом «шлунково-кишковий розлад». Проте зі скаргами на отруєння в російське диппредставництво в Антальї ніхто з туристів не звертався. Про це повідомили родичі потерпілих.

За їхніми словами, росіяни, що отруїлися, вимушені самостійно надавати собі допомогу і викликати лікарів - ні місцеві власті, ні представники готелю, ні організатори відпочинку не роблять нічого для з`ясування причин отруєння.

Щойно про отруєння дізналися російські дипломати, в Holiday Park Resort попрямували представники страхових компаній, щоб з`ясувати, що стало причиною отруєння. Понад 30 потерпілих було поміщено в місцевий госпіталь з діагнозом «шлунково-кишковий розлад»..

Генеральний консул Росії в Антальї Мірджалол Хусанов, посилаючись на слова представників страхових компаній, підкреслив, що «необхідність в тривалій госпіталізації туристів не було потрібно, тому відразу після надання кваліфікованої допомоги вони повернулися у готель», передає «АННnews».

Консульство Росії офіційно підтвердило факт отруєння росіян в Туреччині. Місцева влада провела перевірку готелю. Всі постраждалі росіяни - туристи з Уфи. За даними родичів туристів, отруєння носить масовий характер і зумовлено неякісною їжею.