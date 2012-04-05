Богатирьова провела зустріч з російським колегою

Віце-прем’єр-міністр України – міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова та керівник Федеральної служби з нагляду в сфері прав споживачів та благополуччя людини Російської Федерації (Росспоживнагляд) Геннадій Оніщенко обговорили питання співпраці двох країн у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, зустріч Р.Богатирьової та Г.Оніщенка відбулася у Києві.

У ній також взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол РФ в Україні Михайло Зурабов, керівник Державної санітарно-епідеміологічної служби України Анатолій Пономаренко та директор Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.Медведя Микола Проданчук.

Також учасники зустрічі обговорили досвід Російської Федерації з реформування санітарно-епідеміологічної служби, можливість проведення підготовки українських спеціалістів з питань особливо небезпечних інфекцій в учбових центрах Російської Федерації, а також необхідність гармонізації нормативно-правової бази України і Російської Федерації в сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя.