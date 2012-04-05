Україна і Німеччина будуть співпрацювати у гуманітарній сфері

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова провела зустріч з Виконавчим директором Східного комітету німецької економіки Райнером Лінднером.

Як повідомили УНІАН у МОЗ України, головною темою розмови був стан та перспективи розвитку співробітництва між ФРН та Україною в сфері охорони здоров’я, медичної освіти та в питаннях утримання, усиновлення і захисту дітей-сиріт.

Під час розмови йшлося про можливість надання допомоги Україні з боку Німеччини у підготовці медичних кадрів, у тому числі, для роботи в перинатальних центрах. Віце-прем’єр-міністр висловила впевненість у тому, що акцент, який українська влада робить саме на розбудові мережі перинатальних центрів, абсолютно виправданий. Адже здоров’я матері та дитини є основою розвитку цивілізованої країни. Саме тому гостро стоїть питання щодо організації відповідної практики лікарів та середнього медичного персоналу таких центрів, підтримки професійних навичок і постійного підвищення кваліфікації протягом всього періоду їхньої професійної діяльності.

Обговорювалася також тема взаємодії в галузі психіатричної допомоги. За словами пана Посла, вже плануються спільні українсько-німецькі наукові дослідження в цій галузі медицини, планується довгострокове співробітництво між українськими та німецькими клініками.



У ході зустрічі було відзначено високий рівень співпраці між Україною та Федеративною республікою Німеччина в сфері охорони здоров’я, підготовки кадрів для медичної галузі та в інших напрямках.

Пан Лінднер повідомив про те, що в Україні відбувається добудова дитячого будинку сучасного рівня, який є вже третьою установою цього профілю, що будується в рамках українсько-польсько-німецького проекту «Наші діти».

Наголосивши на важливості цього проекту, Раїса Богатирьова зазначила при цьому, що основою державної політики щодо дітей-сиріт є прагнення до того, аби кожна дитина знаходила родину. «Держава сприяє такому підходу, в тому числі, шляхом створення дитячих будинків сімейного типу», – підкреслила Віце-прем’єр-міністр. Що стосується дітей, які залишаються в дитбудинках, то вони, на думку Раїси Богатирьової, повинні не просто утримуватися в цих закладах, а мати можливість повноцінно розвиватися. «На це зараз спрямовуються наші зусилля», – наголосила вона.

ДОВІДКА УНІАН. Східний комітет німецької економіки існує з 1952 р. як колективний орган ряду об`єднань підприємницьких спілок Німеччини. Засновниками Комітету є Федеральний союз німецької промисловості (BDI), Федеральний союз німецьких банків (BdB), Об`єднаний союз німецьких страховиків (GDV), Зовнішньоторговельне об`єднання німецької роздрібної торгівлі (AVE), Центральний союз німецьких ремесел (ZDH). Членами Східного комітету є підприємства в Німеччині, що мають інтереси в Росії, Білорусі, України, в країнах Південно-Східної Європи, на Кавказі і в Центральній Азії.

Східний комітет представляє інтереси німецької економіки у вищеназваних країнах та регіонах. Тим самим він сприяє розвитку економічних зв`язків з цими регіонами і, перш за все, посилення присутності німецьких підприємств в країні. Комітет виступає як впливова контактна особа для підприємств та адміністративних органів у цих регіонах і в самій Німеччині.

