Тігіпко представив законопроект про зайнятість населення

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко сьогодні під час брифінгу представив законопроект про зайнятість населення, передає кореспондент УНІАН.

«Ми компенсуємо (роботодавцю — УНІАН) з боку Служби зайнятості 100% єдиного внеску протягом року (у разі, якщо він створює нові робочі місця і приймає на них працівників - УНІАН), але якщо роботодавець, який одержує таку компенсацію, звільнятиме людину ще через рік, то він повністю компенсуватиме всі кошти, які він одержав від Служби зайнятості», - відзначив він.

Віце-прем`єр-міністр також пропонує активніше залучати безробітних до громадських платних робіт. Зокрема, законопроектом передбачається зобов`язати місцеві органи влади погоджувати виконання капітальних робіт зі Службою зайнятості. «Ми можемо знизити вартість проведення таких робіт, тому що на такі роботи ми можемо залучати людей від Служби зайнятості на суспільно корисні роботи», - вважає С.Тігіпко.

За його словами, для роботодавця, який створив нові робочі місця і який протягом року виплачував працівникам на таких місцях заробітну платню в розмірі не нижче від трьох мінімальних зарплат, пропонується знизити суму єдиного внеску наступного року роботи на 50% за кожного працевлаштованого працівника минулого року.

Також пропонується стимулювати законопроектом місцеві органи влади створювати нові робочі місця. Так, пропонується збільшити відрахування доходів фізосіб до місцевих бюджетів з 25% до 100% у разі, якщо фонд оплати праці перевищує торішній показник, помножений на відсоток зростання зарплати у середньому по Україні.

Для стимулювання суб`єктів малого підприємництва передбачається введення наступного механізму: якщо вони створюють нові робочі місця і працевлаштовують на них безробітних терміном від двох років, то в перший рік вони одержують щомісячну компенсацію єдиного внеску з мінімальної зарплати за одного працевлаштованого працівника. У разі звільнення працівника протягом перших двох років роботи, роботодавець має повернути державі дану компенсацію у повному обсязі.

С.Тігіпко також відзначив, що на базі центрів зайнятості пропонується створити єдині вікна для надання безкоштовної консультаційної допомоги з питань організації бізнесу, а також легалізації статусу самозайнятої особи. «Ці послуги надаватимуться на базі центрів зайнятості, і не передбачатимуть розширення їх штату», - відзначив він.

Для студентів вишів і профтехучилищ пропонується ввести механізм, який дозволить їм проходити 6-місячне стажування під час навчання. Таке стажування враховуватиметься в трудовій книжці, проте роботодавцям водночас надається право не виплачувати за неї заробітну плату студенту.

Також С.Тігіпко пропонує надати Кабінету міністрів право самостійно визначати професії, які необхідно підтримати доплатами в сільській місцевості.

Мінсоцполітики пропонує ввести в Україні контракти між студентами і роботодавцями. «Пропонується, що ми введемо таке контрактне право, за яким роботодавець зможе платити і стипендію і оплачувати навчання людини, але він матиме контракт максимально на три роки. Якщо буде цей контракт розірвано з боку студента, то він або його роботодавець має компенсувати витрати за це навчання або стипендію. Через три роки людина вільна, і вона сама ухвалює рішення, де працювати», - відзначив С.Тігіпко.

Також міністерство планує розширити перелік інтегрованих спеціальностей (коли у людини дві і більше спеціальностей). На сьогодні їх в Україні близько 60. Планується наступного року ввести ще 50, а в 2014 році — ще 100.

С.Тігіпко відзначив, що законопроект на сьогодні на обговоренні з профспілками і роботодавцями, протягом місяця також проходитимуть громадські обговорення документа. Також він висловив сподівання на його ухвалення у червні 2012 року.