За останню добу в країні зафіксовано 80 випадків кору

В Україні за добу зафіксовано 80 випадків захворюваності на кір.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров я України, найбільша кількість хворих на кір виявлено у західних регіонах: Львівській області - 27; Івано-Франківській області - 16; Закарпатській області - 12; Волинській області - 8; Тернопільській області - 5; Рівненській області - не зареєстровано жодного випадку, у Києві за останню добу зареєстровано 2 випадки підозри захворювання на кір.

Станом на 4 квітня, за оперативними та статистичними даними Держсанепідслужби України, з початку поточного року на адміністративних територіях країни зареєстровано 6891 випадок захворювання на кір.

Держсанепідслужбою України запроваджено щоденний моніторинг захворюваності на кір та оперативне інформування регіонами щодо тимчасового призупинення та відновлення навчального процесу у зв`язку з підвищеною захворюваністю на кір.

Держсанепідслужбою України посилено контроль за проведенням планових профілактичних щеплень проти кору віковим групам населення, згідно з Календарем профілактичних щеплень.

Протиепідемічні заходи в регіонах, де спостерігається підвищення рівня захворюваності на кір, проводяться в повному обсязі згідно з наказом МОЗ України від 17.05.05 № 188 "Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором".

Питання знаходиться на контролі Держсанепідслужби України.

