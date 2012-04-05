90% української молоді ніколи не пробували наркотики

Майже половина української молоді не вживає міцних спиртних напоїв, а 90% заявляють, що ніколи не пробували наркотики.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в березні 2012 року Інститутом Горшеніна.

Згідно з результатами дослідження, які передано УНІАН, майже половина української молоді - 48,6% - не вживають міцних спиртних напоїв. Третина - 34,3% – вживають раз на місяць і рідше, кожен десятий - 10,1% - кілька разів на місяць, 3,3% - раз на тиждень, 1,4% - кілька разів на тиждень, а 0,7% респондентів заявили, що вживають міцний алкоголь щодня.

Раз на місяць і рідше вживають слабоалкогольні спиртні напої 30,4% молодих людей. Більш як чверть - 28,6% - не вживають таких напоїв взагалі, а менш як чверть - 23,9% – вживають їх кілька разів на місяць. П`ють слабоалкогольні напої кілька разів на тиждень – 7,9%, раз на тиждень – 5,5%, а 1,9% представників молоді вживають їх щодня.

Переважна більшість молодих людей - 88,7% - заявили, що ніколи не пробували наркотики. Зізналися в тому, що такий досвід у них був, 9,2% опитаних, а 2,1% - відмовилися відповідати на це питання.

Для більшості молодих людей України - 69,4% - неприпустимо за жодних обставин вживання наркотиків. Майже кожен другий опитаний не сприймає одностатевий брак - 48,0% і самогубство - 45,9%. Вважають неприпустимим сімейне насильство – 42,6%, торгівлю людьми – 40,3%, відмову від новонародженого – 36,7% молодих людей. Не допускають особисто для себе абортів – 33,9%, проституцію – 31,5%, куріння – 20,8% опитаних.

*** Всеукраїнське дослідження «Молодь України» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Коментарі» з 1 по 19 березня 2012 року. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1500 респондентів у містах з населенням більш як 100 тисяч чоловік, які розташовуються в 24 областях України і АР Крим та репрезентують населення України віком від 16-21 року. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,5%.