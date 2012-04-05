Завтра в Україні дощитиме

Синоптики прогнозують на 6 квітня невеликий дощ в Приазов`ї, Дніпропетровській та Закарпатській областях, а також у західній частині України помірний дощ, місцями з грозою.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях без істотних опадів.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, 7-12 м/с. Температура у північних, Волинській, Рівненській області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°; на решті території вночі 4-9°, вдень 14-19°, на Закарпатті до 22°, на узбережжі морів місцями 10-13°.

У Києві та області пройде невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°. У м. Києві температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.