В Україні почне працювати екстрена допомога 112

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно із законом, зазначена система створюється для забезпечення відповідними профільними підрозділами невідкладних заходів із запобігання або ліквідації екстрених ситуацій.

Закон передбачає створення у складі територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту населенню центрів екстреної допомоги за номером 112, оперативно-диспетчерських служб, підрозділів екстреної допомоги, які працюватимуть із використанням телекомунікаційних мереж, програмних, технічних та інших засобів.

Центри 112, зокрема, забезпечуватимуть: прийняття й оброблення екстрених викликів; визначення підрозділів екстреної допомоги населенню, які залучаються для надання такої допомоги; передачу інформації про екстрені виклики до оперативно-диспетчерських служб; взаємодію підрозділів екстреної допомоги населенню під час роботи; ведення обліку та статистичної звітності; зберігання інформації про екстрені виклики.

У свою чергу, оперативно-диспетчерські служби органів державної влади та місцевого самоврядування зокрема забезпечують: прийняття екстрених викликів та інформації про них від центрів 112; формування та оперативну передачу цієї інформації підрозділам екстреної допомоги; координацію дій цих підрозділів; цілодобове чергування.

Визначати порядок роботи системи екстреної допомоги населенню за номером 112 має Кабінет міністрів, порядок передачі екстрених викликів - центральний орган виконавчої влади в галузі зв`язку.

Для забезпечення обробки екстрених викликів операторам центрів 112 надано право використовувати інформацію з баз даних операторів телекомунікацій. Щодо абонентів фіксованого телефонного зв`язку - це номер, ПІБ, адреса, щодо мобільних абонентів - номер та місцезнаходження на момент здійснення екстреного виклику.

Дзвінки на номер 112 будуть безкоштовними.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 13 березня.