”Сеньйор помідор” вилікує шлунок та знизить тиск

Батьківщина помідорів - Південна Америка. В Європу їх завезли іспанці в середині ХVІ ст., до початку ХІХ ст. помідори вважалися неїстівними. Тривалий час ці плоди вважалися декоративною рослиною. Сьогодні - це один із найуживаніших овочів у всьому світі. Помідори мають у своєму складі цукристі сполуки (глюкозу, фруктозу, сахарозу), органічні кислоти (яблучну, лимонну, щавлеву, винну) та вітамін С. У дозрілих плодах виявлено 0,07-0,03% крохмалю й до 0,3% пектинових речовин. Їхнє забарвлення залежить від наявності каротиноїду лікопіну, який в організмі людини перетворюється на вітамін А. Перестиглі помідори містять і бурштинову кислоту.

Особливо високий вміст у помідорах вітаміну С, нікотинової та пантотенової кислот. Завдяки фенольним сполукам помідори мають жовчогінні, сечогінні, антимікробні, капілярозміцнювальні, протизапальні властивості.

Серед мінеральних речовин у помідорах переважають сполуки калію (300 мг%), натрію (40 мг%) та магнію (20 мг%), залізо (900 мг%), кобальт і цинк, йод, марганець, мідь, молібден, фтор, хром тощо.

Після переробки свіжих плодів добре зберігається аскорбінова кислота. Так, у 100 г томатного соку їх міститься 10-12, а в томатній пасті - навіть 45 мг.

Свіжі та консервовані плоди, томатний сік і паста підсилюють виділення шлункового соку, поліпшують травлення.

Помідори рекомендують споживати людям із серцево-судинними захворюваннями, недугами травного тракту та порушенням обміну речовин. Їм властива м`яка послаблювальна дія, вони підсилюють перистальтику кишок. Свіжі плоди й томатний сік здатні помірно знижувати артеріальний тиск, як засвідчують сучасні дослідження, запобігти хворобам простати. Томатний сік успішно використовують під час лікування навіть інфікованих ран і травм (незагоюваних виразок) шкіри. Склянка томатного соку забезпечує половину добової потреби організму у вітамінах А і С. Найліпше його споживати в суміші з яблучним, гарбузовим, лимонним соками - така суміш корисна людям, які прагнуть швидко схуднути.

Помідори в косметиці

Помідори використовують і з косметичною метою. Популярні такі томатні маски:

- Для жирної шкіри: помідор нарізають кружальцями, накладають їх на очищене обличчя й шию на 15-20 хв.

- Для нормальної та сухої шкіри: 1 ст. л. свіжого томатного соку змішують з 1 ст. л. толокна, кашку тримають на шкірі 15-20 хв.

- Для сухої шкіри: 1 ст. л. свіжого томатного соку змішують з 1/2 жовтка й 1 ч. л. борошна чи крохмалю.

- Для жирної шкіри: сік 1 помідора змішують з нежирним сиром порівну, тримають 20 хв.

Ефективний народний спосіб лікування фурункулів: до ураженого місця прикладають свіжий зріз помідора, через кожні 20-30 хв зріз поновлюють. Процедура триває 8-10 год.

"Помідорні рецепти"

Салат вітамінний Помідори (3 шт.) помити і нарізати на шматочки. Старанно помити і почистити сиру моркву (1 шт.) та корінь селери (1 шт.). З яблук (2 шт.) видалити серцевину з насінням, із слив (5-6 шт.) - кісточки. Моркву, селеру, огірки (1 шт.), яблука і сливи нарізати соломкою, присолити, покласти до салатника й полити сметаною (50 г). У салат можна додати цедру 1 лимона.

Помідори з часниковою підливою

Нарізати кружальцями стиглі помідори (5-6 шт.). Зварити круто 5 яєць, нарізати кружальцями. Підготувати підливу: перетерти із сіллю 1 головку часнику і 1 стручок солодкого перцю, влити 0,5 склянки холодної води і трішки оцту. Обережно перекласти помідори та яйця в салатницю, залити підливою, посипати зеленою цибулею та кропом.

Помідори з яєчною начинкою У промитих помідорів (0,5 кг) вирізати заглиблення з боку плодоніжки, добре вичавити сік і посолити. Круто зварені яйця (3 шт.) обчистити, відокремити четверту частину жовтків, білки подрібнити, додати сіль, посічену зелену петрушку (0,5 ст. л.), змішати і начинити помідори. Гірчицю (0,5 ч. л.) розтерти із залишеними жовтками, додати олію (1 ст. л.), цукор (0,5 ст. л.), оцет (1,5 ст. л. 3% оцту), сіль, змішати і залити начинені помідори.

Помідори з яєчнею У помідорів (0,5 кг) зрізують вершечок, видаляють насіння, злегка вичавлюють сік, наповнюють помідорів рідкою яєчнею (з 4 яєць) з дрібно посіченою зеленою цибулею (100 г), поперчити і смажити на олії (або 1 ст. л. вершкового масла).

Помідори з яблуками

Нарізані кружальцями помідори (0,5 кг) і шматочки яблук (0,5 кг) покласти в салатницю букетами один проти одного, посередині листочки зеленого салату (100 г), полити олією (2 ст. л.), змішаною з оцтом (2 ст. л. 3%), меленим перцем (0,1 г), цукром (1,5 ч. л.), сіллю і посипати зеленню кропу (1 ст. л.) або петрушки.