Азаров вручив кардіохірургу Борису Тодурову відзнаку «Лікар року»

Прем’єр-міністр України Микола Азаров під час церемонії «Гордість країни» вручив Борису Тодурову відзнаку «Лікар року».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Я хочу привітати Бориса Михайловича, для мене це велика честь. Від щирого серця вітаю цього прекрасного хірурга, який зробив в Україні першу операцію із пересадки серця. Ми пишаємося такими прекрасними лікарями і бажаємо вам успіхів. А наша справа зробити так, щоб у таких спеціалістів були усі можливості творити для людей добро», - сказав М.Азаров.

Б.Тодуров - директор Київського міського центра серця, саме він 11 років тому вперше в Україні зробив операцію із пересадки серця.