В Україну суне хвиля похолодання

8-9 квітня на території України очікується погіршення погодних умов.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі з посиланням на директора УкрГМЦ МНС Миколу Кульбіду, 8 квітня дощі та грози пройдуть у західних областях, а 9 квітня - по всій Україні, крім східної частини та Криму. 9 квітня в північних, центральних та південних областях очікуються сильні опади та посилення швидкості вітру до 15-22 м/с.

8 квітня у західних областях, 9 квітня на Правобережжі України спостерігатиметься зниження температури вночі до 4° тепла - 1° морозу (9 квітня на заході до 0-5° морозу), вдень до 2-7° тепла; можливе утворення снігового покриву.

7 квітня, на Благовіщення, в Україні йтиме дощ, місцями гроза (вночі у східних областях без істотних опадів).

Вітер переважатиме південний, на заході з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 12-17°, у західних областях 8-13°.

У Києві і області буде дощова погода, місцями гроза. Температура в області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°. У м. Києві температура вночі 7-9° тепла, вдень 14-16°.