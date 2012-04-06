Як виглядати і почуватися молодшим

Щоб виглядати і почуватися молодшим, треба споживати не більше 1500 кілокалорій на день.

Про це УНІАН повідомили фахівці Геронтологічного інформаційно-консультативного центру Інституту геронтології Національної медичної академії України.

Медики, зокрема, радять літнім людям, які прагнуть виглядати і почувати себе молодше свого віку, насамперед, дотримуватися помірності в їжі. Замість звичних багатьом 3000 кілокалорій на добу бажано задовольнятися половиною цього – 1500 ккал. Такий мінімум розвантажує клітини і підтримує їхню активність, наголошують медики.

Водночас, харчування має бути збалансованим і різноманітним. Людям старше 40 років корисна морква, солі кальцію для кісток і магнію для серця, підкреслюють геронтологи.

Вони закликають відмовитися від куріння. Багато літніх людей вважають, що немає сенсу кидати цю шкідливу звичку, оскільки шкоду здоров`ю вже заподіяно. Безперечно, деякі незворотні зміни в організмі вже сталися, але відмова від куріння в будь-якому віці покращує загальний стан і, тим самим, приносить користь здоров`ю, переконують медики.

Вони нагадують, що навіть декілька хвилин на день занять спортом подовжують життя. При рухах виділяються гормони росту, які омолоджують тканини організму.

Геронтологи радять спати у прохолоді - сон при температурі 17-18 градусів сповільнює обмін речовин, що захищає організм від старіння.

Люди з вищою освітою живуть довше, у них пізніше виникає хвороба Альцгеймера, наголошують лікарі. Вони радять тренувати пам`ять, добре тренує пам`ять вивчення напам’ять віршів та анекдотів, іноземних мов, розгадування кросвордів тощо. Це сповільнює процес вікової деградації інтелекту, активізує роботу серцево-судинної системи і обмін речовин.

Геронтологи закликають у будь-якій ситуації та, незважаючи на жодні проблеми, бути оптимістом. Людина, яка пасивно покладається на зовнішні обставини, частіше впадає в депресію. Ті, хто у всіх проблемах звинувачують себе, не обговорюють їх з близькими, подавляють свій гнів і образи, частіше хворіють, попереджають фахівці.

Лікарі радять не стримувати своїх емоцій. Сміх подовжує життя, але й сльози позитивно впливають на здоров`я організму. Зі сльозами організм позбувається гормонів стресу, у сльозах виявлені морфіноподібні речовини, які мають заспокійливу дію, підкреслюють медики.

Довідка УНІАН. Геронтологічний центр Інституту геронтології Національної медичної академії України працює з 2009 року при підтримці Фонду народонаселення ООН. Центр надає інформацію літнім людям щодо отримання різноманітних послуг та розповсюджує знання щодо покращення і подовження життя цієї вікової категорії.



